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1000 Çiftçi 1000 Bereket, beşinci yılında 16 ilde 5 binden fazla çiftçi ile onarıcı tarıma odaklanıyor
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1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, ABD’de ödüle layık görüldü.
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European Excellence Awards
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15 Ekim 2022: Tarlanın görünmeyen kahramanları: Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun!
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1000 Çiftçi 1000 Bereket 2021 Sosyal Etki ve SROI Raporuna Bronz Ödül
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1000 Çiftçi 1000 Bereket En iyi Sosyal Sorumluluk Programı Ödülü kazandı
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1000 Çiftçi 1000 Bereket’in 2021 Sosyal Etki ve SROI Raporu, LACP Awards'dan iki ödül kazandı.
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1000 Çiftçi 1000 Bereket programı, International Business Awards®’dan bir Stevie Ödülü daha kazandı.
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1000 Çiftçi 1000 Bereket programı 2021 Sosyal Etki ve SROI Raporu International ARC Award’dan iki ödül birden kazandı.
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1000 Çiftçi 1000 Bereket’e İngiltere’den üç ödül!
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Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nden 1000 Çiftçi 1000 Bereket’e bir ödül daha!
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1000 Çiftçi 1000 Bereket 25’nci ödülünü kazandı!
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2019 yılında başlattığımız 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı
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Programımız Kapsamında Düzenli ve Sürekli Eğitim Sunduğumuz Çiftçilerin Verim Artışı 2021 Yılında %23'e ulaştı.
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Programımızın Kapsamını Genişleterek 14 İldeki Çiftçilerimize Ulaştık!
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İstanbul Marketing Awards’da Altın ödüle layık görüldük.
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Altın Başarı ve Ölçümlenebilir Katkı Jüri Özel Ödülü'nü Kazandık!
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1000 Çiftçi 1000 Bereket'e Galaxy Awards'dan "Büyük Ödül"!
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Reuters Sorumlu İş Ödüllerinde “Jüri Özel Ödülünü” kazandık.
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“1000 Çiftçi 1000 Bereket’in İlerleme Raporu Galaxy Awards’dan iki ödül kazandı.”
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Ceylan Karaoğlan’ın Dünya Kadın Çiftçilere Gününe özel verdiği röportaj
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1000 ÇB - Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi Ödülü
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1000 Çiftçi 1000 Bereket KSS Programı Stevie Ödülleri'nde Bronz Ödüle layık görüldü.
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İlerleme Raporumuz ARC Awards’dan toplam 6 ödül aldı!
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1000 Çiftçi 1000 Bereket, Communitas Awards tarafından ödüle layık görüldü!
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Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri
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MERCURY EXCELLENCE AWARDS’da ‘BRONZ MERCURY ÖDÜLÜ’
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Çiftçilerimizin verim ve refahını arttırmak için
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1000 Çiftçi 1000 Bereket Programının İlerleme Raporu yayında!
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Tarımı Geleceğe Taşıyanlar Ödülü
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Büyük Ödülü
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1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı Lider Çiftçisi - Umut Ayberk Akbay