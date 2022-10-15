Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nden 1000 Çiftçi 1000 Bereket’e bir ödül daha!

1000 Çiftçi 1000 Bereket Programımız, dünyanın her yerinden sosyal sorumluluk çalışmalarının kapsamına ve etkisine göre değerlendirildiği yarışmada bu yıl “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Mükemmellik – Fark Yaratmak” kategorisinde 2022 yılının kazananı oldu...