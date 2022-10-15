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Uluslararası alanda iletişim sanatı ve bilimini geliştirmek amacıyla kurulan ve dünyanın tek bağımsız ödül organizasyonu olan MerComm'un; reklam, PR, kamu ilişkileri ve kurumsal iletişim projelerini ödüllendirdiği Mercury Excellence Awards’da 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, ABD’de ödüle layık görüldü.
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2007'den bu yana düzenlenen European Excellence Awards'da 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programımız ile Ulusal ve Bölgesel Kampanyalar kategorisinde ödüle layık görüldük. Bu ödül ile ödül sayımızın 38’e ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz.
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Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü…
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1000 Çiftçi 1000 Bereket 2021 Sosyal Etki ve SROI Raporu, dünyanın tek bağımsız ödül organizasyonu MerComm ödüllerinden biri olan Galaxy Awards tarafından ödüllendirildi.
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1000 Çiftçi 1000 Bereket programımızın galibiyet serisi Best Business Award ile devam ediyor.
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1000 Çiftçi 1000 Bereket 2021 Sosyal Etki ve SROI Raporu, LACP Award olarak adlandırılan Uluslararası Yıllık Rapor Yarışması Amerikan İletişim Uzmanları LLC (LACP) 2021 Vision Awards'dan iki ödül kazandı.
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1000 Çiftçi 1000 Bereket Programımızın, İngiltere’nin prestijli ödülü The International CSR Excellence Awards 2022’de (Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmeliyet Ödülleri) 3 ayrı ödüle layık görüldüğünü duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Programımız ‘Girişimler’ kategorisinde şampiyon olurken, ‘Sürdürülebilirlik’ kategorisinde Bronz ve ‘Müşteri Hizmetleri’ kategorisinde Gümüş ödül kazanmıştır. Programımız bu ödüller ile birlikte, başarısını 4. yılında 29 ödülle taçlandırdı.
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1000 Çiftçi 1000 Bereket Programımız, dünyanın her yerinden sosyal sorumluluk çalışmalarının kapsamına ve etkisine göre değerlendirildiği yarışmada bu yıl “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Mükemmellik – Fark Yaratmak” kategorisinde 2022 yılının kazananı oldu...
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1000 Çiftçi 1000 Bereket Mercury Excellence Ödülleri'nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları kategorisinde Onur Ödülü’nü kazandı!
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2019 yılında başlattığımız 1000 Çiftçi 1000 Bereket programımızın etki alanı günden güne büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar 12 ilde 4 bine yakın çiftçiye ulaşan programımız ile geçen yıl kuraklığa rağmen yüzde 23’e varan oranda verim artışı sağladık.
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İstanbul Marketing Awards’da Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri kategorisinden Altın ödüle layık görüldük.
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1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı 13. KSS Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’nde Amaç 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme kategorisinde Altın Başarı Ödülü’ne ve Ölçümlenebilir Katkı Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.
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1000 Çiftçi 1000 Bereket’in, 14 Ekim tarihinde Reuters tarafından düzenlenen Sorumlu İş Ödülleri’nde “Sosyal Etki” kategorisinde “Jüri Özel Ödülünü” kazandı.
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1000 Çiftçi 1000 Bereket’in İlerleme Raporu aşağıda izleyebileceğiniz video il Paydaş İletişimi kategorinse Altın ve Kurumsal Sosyal Sorumluk kategorisinde Bronze Ödül kazandı.
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1000 Çiftçi 1000 Bereket’in Lider Çiftçilerinden Ceylan Karaoğlan’ın Dünya Kadın Çiftçilere Gününe özel verdiği röportaja ulaşmak için tıklayın.
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İlerleme Raporumuz ile iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen 2020 Vizyon Ödülleri'nde üç ödüle layık görüldük.
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1000 Çiftçi 1000 Bereket Avrupa'da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı Kategorisinde Bronz Ödülü'nü kazanmıştır.
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İlerleme Raporumuz faaliyet raporlarının Oscar’ı olarak bilinen ARC Awards’dan 4’ü altın, 2’si gümüş toplam 6 ödül aldı!
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"Communitas Awards" tarafından 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanında Mükemmellik' ödülüne layık görüldük.
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Türkiye’nin en saygın pazarlama yayınlardan biri olan Marketing Türkiye’nin organize ettiği bu yıl 7ncisi düzenlenen The ONE Awards ödül töreninde 1000 Çiftçi 1000 Bereket ‘Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’ seçildi.
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Cargill olarak ülkemizdeki çiftçilerin refahını ve verimini artırmak hedefiyle yürüttüğümüz 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programımız ABD’de ödüle layık görüldü.
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Çiftçilerinin verim ve refahına arttırma amacıyla yürüttüğümüz ‘1000 Çiftçi 1000 Bereket’ programımızın, ikinci yılında kapsamını genişleterek 12 ilde 1.175 mısır ve ayçiçeği çiftçisine ulaştık. Program kapsamında, tüm öneri ve uygulamalardan yararlanan çiftçiler %26’ya varan oranda verim artışı elde etti.
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“1000 Çiftçi 1000 Bereket” sosyal ve dijital dönüşüm programımızla Felis Ödülleri’nde ‘Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik’ alanında ‘Başarı Ödülü’ne layık görüldük.
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Turkuaz Medya Grubu tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi’nde 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülüne layık görüldü.
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1000 Çiftçi 1000 Bereket Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programımız, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Büyük Ödülü"ne layık görüldü!
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Brand Week İstanbul 2020 kapsamında konuşmacı olarak yer alan lider çiftçilerimizden Umut Ayberk Akbay ‘’Anneme Çiftçi Olduğumu Söylemeyin, O Beni Beyaz Yakalı Sanıyor’’ konsepti ile ilham veren bir konuşma gerçekleştirdi.
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02
1000 Çiftçi 1000 Bereket, beşinci yılında 16 ilde 5 binden fazla çiftçi ile onarıcı tarıma odaklanıyor
03
1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı, ABD’de ödüle layık görüldü.
04
European Excellence Awards
05
15 Ekim 2022: Tarlanın görünmeyen kahramanları: Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun!
06
1000 Çiftçi 1000 Bereket 2021 Sosyal Etki ve SROI Raporuna Bronz Ödül
07
1000 Çiftçi 1000 Bereket En iyi Sosyal Sorumluluk Programı Ödülü kazandı
08
1000 Çiftçi 1000 Bereket’in 2021 Sosyal Etki ve SROI Raporu, LACP Awards'dan iki ödül kazandı.
09
1000 Çiftçi 1000 Bereket programı, International Business Awards®’dan bir Stevie Ödülü daha kazandı.
10
1000 Çiftçi 1000 Bereket programı 2021 Sosyal Etki ve SROI Raporu International ARC Award’dan iki ödül birden kazandı.
11
1000 Çiftçi 1000 Bereket’e İngiltere’den üç ödül!
12
Uluslararası Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği’nden 1000 Çiftçi 1000 Bereket’e bir ödül daha!
13
1000 Çiftçi 1000 Bereket 25’nci ödülünü kazandı!
14
2019 yılında başlattığımız 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı
15
Programımız Kapsamında Düzenli ve Sürekli Eğitim Sunduğumuz Çiftçilerin Verim Artışı 2021 Yılında %23'e ulaştı.
16
Programımızın Kapsamını Genişleterek 14 İldeki Çiftçilerimize Ulaştık!
17
İstanbul Marketing Awards’da Altın ödüle layık görüldük.
18
Altın Başarı ve Ölçümlenebilir Katkı Jüri Özel Ödülü'nü Kazandık!
19
1000 Çiftçi 1000 Bereket'e Galaxy Awards'dan "Büyük Ödül"!
20
Reuters Sorumlu İş Ödüllerinde “Jüri Özel Ödülünü” kazandık.
21
“1000 Çiftçi 1000 Bereket’in İlerleme Raporu Galaxy Awards’dan iki ödül kazandı.”
22
Ceylan Karaoğlan’ın Dünya Kadın Çiftçilere Gününe özel verdiği röportaj
23
1000 ÇB - Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi Ödülü
24
1000 Çiftçi 1000 Bereket KSS Programı Stevie Ödülleri'nde Bronz Ödüle layık görüldü.
25
İlerleme Raporumuz ARC Awards’dan toplam 6 ödül aldı!
26
1000 Çiftçi 1000 Bereket, Communitas Awards tarafından ödüle layık görüldü!
27
The ONE Award
28
Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri
29
MERCURY EXCELLENCE AWARDS’da ‘BRONZ MERCURY ÖDÜLÜ’
30
Çiftçilerimizin verim ve refahını arttırmak için
31
1000 Çiftçi 1000 Bereket Programının İlerleme Raporu yayında!
32
Felis Başarı Ödülü
33
Tarımı Geleceğe Taşıyanlar Ödülü
34
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Büyük Ödülü
35
1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı Lider Çiftçisi - Umut Ayberk Akbay
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Sen de bu ücretsiz programa katıl tarımın geleceğine yön ver
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Türkiye’de en fazla sayıda çiftçiye düzenli danışmanlık hizmeti

5000’den fazla çiftçi 

2022’de her 1 TL yatırım için 3,23 TL sosyal getiri

4 yıl üst üste %20’ye varan verim artışı  

Program Tanıtım Videosunu İzlemek İçin Tıklayınız
1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı Tanıtımı
Blog
11 Nis 1000 Çiftçi 1000 Bereket’in dördüncü yıl sonuçları açıklandı
14 Eki 15 Ekim 2022: Tarlanın görünmeyen kahramanları: Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun!
30 Oca 1000 Çiftçi 1000 Bereket “Çiftlik Yönetiminde Finansal Okur Yazarlık”
19 Şub Cargill 1000 Çiftçi 1000 Bereket’i hayata geçiriyor.
19 Nis Karapınar’da Çiftçiler Dijital Teknolojiyle Buluştu
24 Nis Çiftçiliğin okulu yok ama…
25 Nis Köyde Üretilen Ürünlerimizi Şehirde Satmamız Gerekiyor
26 Nis “Tarlamızı uydu teknolojisiyle izlemek bizim için çok daha faydalı olur.”
27 Nis “Bugüne kadar kimse bize böyle bir fırsat tanımamıştı…“
28 Nis “Tarım olmadan hayat olmaz; işimiz çocuklarımıza ve gelecek nesillere kalsın istiyoruz”
29 Nis Geleceğin Yatırımı Tarımda
4 May Dijital Tarım Çiftçinin Hayatını Değiştirecek!
7 May Akıllı Tarım, Hem Bizim Hem de Gelecek Nesillerin Sağlığına İyi Geliyor!
12 May Toprağına çocuğu gibi bakıyor, Ceylan Karaoğlan…
14 May Toprak Ana Mitinden Bağlanabilir Teknolojilere Uzanan Mücadele
17 May Tarımda Nesnelerin İnternetine (IoT) Neden İhtiyacımız Var?
21 May Akıllı Tarım Uygulamaları, İklim Değişikliği İle Mücadele Ediyor
24 May Toprak Su İster Ama Ne Kadar?
29 May İklim Değişikliği, Ülkelerin Tarımını Nasıl Etkiliyor?
31 May Su Ayak İzine Dikkat
14 Haz Mısır Verimini Artırmanın İpuçları
18 Haz Ürün Verimini Artırmak İçin Eski Uygarlıklardan Ne Öğrenebiliriz?
21 Haz Üreticinin Refahı İçin Finansal Okuryazarlık Şart
28 Haz Toprağınızı Gerçekten Tanıyor Musunuz?
2 Tem Akıllı Gübreleme İle Ürün Kalitesi ve Verimi Artıyor
5 Tem Mısır Tarımında Doğru ve Dengeli Gübreleme
8 Tem Tarımda Hassas Ilaçlama: Drone Teknolojisi Kimyasal Kirliliği Önlüyor
13 Tem Acemi Bir Bitki Severin Hastalıkla Mücadelesi: Bitkilerimizi Nasıl İyileştiririz?
15 Tem Mısır Yapraklarından Özel Mobilya ve Eşyalar
18 Tem Tohumun Yolculuğu: Anadolu’dan Avrupa’ya Uzanan Bir Hikaye
20 Tem Çare Agroecology mi?
23 Tem Türkiye’nin Tarım Haritası
25 Tem Sürdürülebilir Beslenme Ile Sağlığınızı Koruyun!
29 Tem Aromalı Patlamış Mısır Tarifleri
31 Tem Sürdürülebilir Tarıma Yakından Bakış
1 Ağu Sürdürülebilir Tarıma Neden İhtiyacımız Var?
5 Ağu Gaia: Toprak Ana
7 Ağu Endemik Bitkiler: Toprak Ananın Sunduğu Eşsiz ve Rengarenk Zenginlik
10 Ağu Türk Mutfağına Lezzet ve Ün Katan Başrol Oyuncuları: Yöresel Otlar
15 Ağu Türkler’in Toprak Anası: Ötüken
21 Ağu Mısırın Çorba Hali
29 Ağu Dünya Mutfaklarından Ağızlara Layık Mısır Tarifleri
2 Eyl Türk Mutfağında Mısırın Yeri
5 Eyl Mısır Aşkına: Meksika’dan Dünyaya Yayılan Tat Tortilla
9 Eki Doç. Dr. Y. Benal Öztekin: İş Kazalarını Önlemek Mümkün
12 Eyl Geleneksel Tarım Yöntemlerinden Vazgeçmeyen Çin Kendini Doyurabiliyor Mu?
16 Eyl Genç Türkiye, Tarımla Ayağa Kalktı
23 Eyl Dünyanın İlk ve Tek Mısır Sarayı’nda Görsel Şölen
2 Eki Girişimciler İçin Türkiye’de Alternatif Tarım Rehberi
5 Eki Uzman Gözüyle 1000 Çiftçi 1000 Bereket
9 Eki İlk Hasat Kutlandı
12 Eki Dünyadan Renkli Hasat Şenlikleri
18 Eki Mısırı Soslarla Ziyafete Dönüştürün
22 Eki Silajlık Mısır Üreticilere Nefes Aldırıyor
26 Kas Danelik ve Silajlık Mısır Hasadı Nasıl Yapılıyor?
1 Kas Yem Endüstrisinin Geleceğini Bu Üç İnovasyon Değiştirecek
7 Kas Mısırı Kışın Tüketmek İçin Nasıl Saklamalı?
12 Kas Silo: Mısır Tanelerini Saklayan Çelik Dev
14 Kas Çiftçinin Dostu: Lisanslı Depoculuk Uygulaması
19 Kas Bildiğiniz Mısırla Bilmediğiniz Tarifler
22 Kas Mısırın Biyoyakıt Hali: Biyoetanol
9 Ara Soğuk Havaların İlacı: Gulaşlı Polenta
21 Ara İzmirli Lider Çiftçi, Türkiye’yi Meksika’da Temsil Edecek
26 Şub 1000 Çiftçi 1000 Bereket’ Programı ile Mısır Çiftçisinin Veriminde %21’e Varan Oranda Artış Sağlandı
9 Mar Türkiye’de ve Dünyada Ayçiçeği Üretimi
TÜMÜNÜ GÖR
1000 Çiftçi 1000 Bereket Tarlada Sıfır Atık Yönetimi
TÜMÜNÜ GÖR
1000 Çiftçi 1000 Bereket Tarlada Sıfır Atık Yönetimi
  bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı olarak     tarafından sürdürülmektedir.
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444 51 75
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